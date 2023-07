Con l' Uzbekistan una partnership a 360 gradi

Leggi su panorama

(Di sabato 8 luglio 2023) L’Italia è stata il primo Paese dell’Europa occidentale a stabilire unastrategica con l’l’8 giugno di quest’anno.l’8 giugno di quest’anno. Panorama ha chiesto al viceministro agli Affari esteri Edmondo Cirielli perché i rapporti con questo paese sono importanti in prospettiva futura. «La nostra cooperazione si sviluppa a 360» spiega Cirielli «nel campo della difesa, della sicurezza e del commercio così come della cultura, della scienza, dell’istruzione e del turismo. L’Asia centrale assume un valore strategico per l’Italia, soprattutto in un contesto geopolitico il cui baricentro si è spostato a Est. In questo contesto non bisogna altresì dimenticare che l’Asia centrale è vettore di possibilità economiche per il made in Italy mentre l’si pone come baricentro del Global Gateway, ...