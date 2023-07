Con il calciomercato può sognare anche la Serie A

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 luglio 2023) Ammettiamolo, questo è il periodo più bello dell’anno. E non solo perché il Mondiale di calcio femminile non è ancora cominciato, ma perché queste sono le settimane dell’illusione: nulla è peggio delper farci sentire frustrati, ma nulla è meglio delper farci credere che l’impossibile sia possibile. Persino un tifoso di una squadra italiana sogna, durante il. Adesso che la fine del campionato è lontana e i ritiri non sono ancora iniziati, questo è il momento principe della fuffa elevata a dogma, della cazzata spacciata per verità assoluta, della mezzasega presentata come il nuovo George Best, del “ma chi lo conosce questo…” che tra qualche mese diventerà “io ve lo avevo detto che era fortissimo”. È il momento in cui alterniamo rabbia perché sembra che la nostra squadra del cuore ci minacci di ...