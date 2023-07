Con Cerbero picchi di caldo record | il meteo sull’Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 8 luglio 2023) Le previsioni del tempo fino a lunedì 10 luglio Sole eprotagonisti dei prossimi giorni in Italia. Con l’arrivo dell’anticiclone africano, infatti, non solostabilizzato in tutto il Paese ma anche temperature alte condi calore. Come spiega Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, da domenica farà sempre piùcon le temperature che in alcune regioni avrannoben oltre i 40°C. Le colonnine di mercurio sono già salite sfiorando in 40°C in Sardegna e sarà proprio questa regione a registrare misure di temperatura quasi daper il periodo. Ma andiamo con ordine. L’anticiclone africanoacquisterà sempre più potenza a partire da domenica ...