Commissione inchiesta Covid | Speranza | “Tribunale politico | lisciano pelo a no vax”

(Di sabato 8 luglio 2023) L'ex ministro della Salute al Corriere della Sera: "Scelta miserabile. Sarà singolare vedere parlamentari vagliare il lavoro di autorevoli scienziati a livello europeo sui vaccini" “Quella votata è uncon fini strumentali: una clava per colpire gli avversari. E lo dimostrano due elementi concreti. Mentre noi avremmo voluto che affrontasse ogni aspetto della gestione dell’emergenza, la maggioranza ha scelto di escludere dal perimetro dell’iniziativa dellale Regioni che hanno funzioni costituzionali primarie e fondamentali sulla sanità. Abbiamo chiesto la ragione e la risposta è stata un imbarazzato silenzio”. Lo afferma, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, l’ex ministro della Salute Roberto, riguardo allaparlamentare di ...

... i pm salgono sul ringsul Covid, ira di Conte. B. nel legato grazia Luigi La Schlein non ... dopo lo scivolone in cui era capitata la maggioranza nellabilancio al... Dopo essersi ...Per questo sul tema ho presentato unad'volta a coinvolgere ragazzi e ragazze all'interno delle istituzioni italiane'. Il deputato del Carroccio ha lanciato la proposta di un ...Le Commissioni d'dovrebbero stabilire la verità ma si concludono quasi sempre con una ... Tra gli infiniti compiti assegnati allavi è la ricerca di eventuali corruttele, ...

Ok alla commissione Covid. L’ira di Conte e Speranza: “ E’ un tribunale politico” la Repubblica

ROMA (ITALPRESS) – Via libera con 172 voti favorevoli, nessuno contrario e 4 astenuti, al testo unificato delle proposte di legge presentate da Lega, Fratelli d’Italia ed Azione-Italia Viva sull’istit ...Segui Tag24 anche sui social L’ex ministro della Salute torna ad attaccare la commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza: “Ne volevamo una che analizzasse quanto avvenuto a 360 gradi per af ...