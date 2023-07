Come usare la funzione HDMI CEC su TV e dispositivi

(Di sabato 8 luglio 2023) Quando connettiamotra di loro possiamo sfruttare numerose funzioni aggiuntive: oltre a trasmettere l'audio e il video questo cavo può gestire anche altri tipi di segnale e flussi, utili per gestire al meglio imultimediali. Nella guida che segue vi mostreremo cosa èCEC, una delle funzioni aggiuntive più utili die vero toccasana per chiunque colleghidiversi sulle portedi una smart TV o di qualsiasi altro device dotato di ingressi. LEGGI ANCHE ->scegliere il cavogiusto 1) Cos'è efunzionaCEC La tecnologiaCEC (Consumer Electronics Control) è ...

... Maria Teresa Di Lascia con Passaggio in ombra nel 1996) perd'aria . L'autrice, scomparsa lo ... chi decide che tipo di libri funzionano meglio, ci sia la ricerca, se non la voglia, dile ......impareremo ale nuove tecnologie per dare al trasporto e all'economia del mare quel carattere verde che è necessario". La chiosa: "Solo rendendo concreta la giusta aspirazione dell'acqua...Da qui le richieste fatte dai singoli cittadinidalle circoscrizioni interessate , affinché l'...a soddisfare tutte le parti e che permetterebbe soprattutto ai cittadini di continuare adil ...

Come usare Threads in Italia WIRED Italia

Ruben Razzante è professore di diritto dell’informazione e della comunicazione all’Università Cattolica di Milano, è anche il fondatore di www.dirittodellinformazione.it e tante altre cose, tra cui co ...La rivoluzione della programmazione, GPT-Engineer, può generare un'intera base di codice con 1 prompt, un vero supporto per gli sviluppatori.