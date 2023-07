Come funzionano le Bombe a Grappolo

Leggi su panorama

(Di sabato 8 luglio 2023) La concreta possibilità che gli Stati Uniti forniscano munizioni aall'Ucraina apre scenari tutt’altro che rivolti alla soluzione del conflitto. Non si pensi tuttavia che in Ucraina siano una novità: nell’agosto 2014 resti di munizioni afurono trovate da una missione Ocse nel territorio di Donetsk controllato dalle forze governative ucraine, mentre il mese precedente apparvero prove che ne indicavano l’uso sulle aree urbane cosìa Luhansk, alla fine di gennaio 2015. Ma soprattutto l’Ucraina ha rifiutato, insieme a Russia e Usa, di firmare la convenzione per la messa al bando. Kiev oggi sostiene che queste armi aiuterebbero nella loro controffensiva consentendo alle sue truppe di prendere di mira le posizioni russe trincerate, e se fino a poco tempo fa Washington aveva resistito alla richiesta adducendo ...