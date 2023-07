Columbus Crew vs New York City FC – probabili formazioni

(Di sabato 8 luglio 2023) Dopo aver raccolto la prima vittoria in trasferta della MLS lo scorso fine settimana, il NewFC ha la possibilità di ottenere un’altra prima volta questa domenica 9 luglio, non avendo mai battuto ilal Lower.com Field. Isono imbattuti nelle ultime sette uscite interne, martedì hanno pareggiato con l’Inter Miami per 2-2, mentre i Pigeons hanno rimontato il pareggio per 1-1 con lo Charlotte FC un giorno dopo. Il calcio di inizio divs NewFC é previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs NewFC a che punto sono le due squadre...

Pareggiano invece 2 - 2 Inter Miami e. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi andiamo a ricordare i principali appuntamenti. Per l'...Calcio in tv oggi 5 luglio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 01.30 Inter Miami -, Orlando City - Toronto (MLS) - APPLE TV 02.30 Dallas - DC United (MLS) - APPLE TV ......00 NORD E CENTRO AMERICA GOLD CUP Canada - Cuba 00:30 Guadeloupe - Guatemala 00:30 Costa Rica - Martinica 02:30 Panama - El Salvador 02:30 USA MLS Inter Miami -01:30 Orlando City - ...

Columbus Crew-New York City FC (domenica 09 luglio 2023 ore 01:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

MLS, fra i cinque recuperi in programma questa notte spicca la stracittadina di Los Angeles: notizie e pronostici.