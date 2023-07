Coltivazioni genomiche | l' Ue vuole i cibi super-resistenti | cosa sono

(Di sabato 8 luglio 2023) Patate quasi del tutto immuni agli agenti patogeni, bananeagli urti, senape meno amara, grano con meno glutine, legno da pioppo più facile da lavorare. Questialcuni degli «esempi più promettenti» citati dalla Commissione Europea durante la presentazione, avvenuta il 5 luglio scorso, del nuovo provvedimento targato Bruxelles pensato per rendere più semplice in Ue l'utilizzo in agricoltura delle così dette «nuove tecniche» Ntg). Tecniche che gli esperti dell'Unione siaffrettati a distinguere dai tanto controversi «Ogm», quegli «organismi geneticamente modificati» che dal 2001soggetti ad una stringente legislazione comunitaria, contenente al suo interno diverse misure di salvaguardia, su tutte la valutazione scientifica dei rischi per la ...

L'Ue apre alle nuove tecniche genomiche per l'agricoltura: in arrivo patate, banane, senape e pioppo più resistenti e senza pesticidi.Bruxelles assicura che metterà in atto procedure approfondite per mantenere "un elevato standard di protezione, per la nostra salute e per l'ambiente" AGI - La patata resistente agli agenti patogeni, ...