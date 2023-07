Colpo in un’agenzia scommesse in città | rubato denaro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn furto è stato portato a termine in un centroin via Nuova Calore nel primo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, un uomo probabilmente travisato da una barba presumibilmente posticcia e con un cappellino è entrato nel locale ed è riuscito ad accaparrarsi una somma diche si trovava in cassa per poi dileguarsi. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della Questura di Benevento che ha avviato le indagini per risalire al malvivente. In ausilio anche una Gazzella dei Carabinieri per le ricerche. Al momento resta ancora da quantificare il bottino. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.