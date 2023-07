Claudia Letizia | trasparenze da sogno | l’ex gieffina manda in visibilio i tifosi del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 8 luglio 2023)mostra delledacon cuiintutti idel: foto da urloha raggiunto la notorietà tantissimi anni fa con spettacoli di burlesque e diverse apparizioni televisive e radiofoniche. Una lunga carriera in cui ha messo in mostra tutta la sua femminilità e la sua sensualità, grazie anche a uno spiccato senso del pudore, come lei ha sempre sottolineato. Oggi la sua carriera si è evoluta, perché non è semplice lavorare nel mondo dei teatri e degli spettacoli di burlesque per somme elevate. Come da lei affermato in un’intervista a ‘Il Mattino’: “I proprietari preferiscono dare 50 euro a una ragazza che non ...