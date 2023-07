Cinque ex prigionieri del battaglione Azov arrivano a Leopoli insieme a Zelensky | l’applauso della folla – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 8 luglio 2023) Gli abbracci in un aeroporto di Istanbul, la partenza verso l’Ucraina sul volo di Statoa Volodymyre, infine,all’arrivo. Si conclude così la giornata deicombattenti del, catturati da Mosca e rilasciati in seguito a uno scambio dimediato dalla Turchia. Le immagini del rientro a casa degli uomini di Kiev stanno facendo il giro del web. Non è passata inosservata l’irritazione russa, affidata al portavoce del Cremlino. Vladimir Putin sarebbe deluso dall’omologo di Ankara, Recep Tayyip Erdo?an, per la scena mostrata da, a Istanbul: il presidente si è lasciato riprendereai militari ucraini catturati durante ...