Ciné 2023 | si chiude con grande successo la 12^ edizione della convention di Riccione

Leggi su movieplayer

(Di sabato 8 luglio 2023) Un bilancio estremamente positivo per la la 12^di- Giornate di Cinema,andata in scena ada martedì 4 a venerdì 7 luglio. Si è chiusa con le ultimemattinata di ieri, venerdì 8 luglio, la 12^di- Giornate di Cinema. Quella diè un'che sicone soddisfazione da parte degli organizzatori ma anche di tutti gli addetti ai lavori che vi hanno preso parte. Come di consueto ladiha visto alternarsi per quattro giorni le presentazioni dei listini, workshop e momenti dedicati all'aggiornamento ...