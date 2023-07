(Di sabato 8 luglio 2023) Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che fa il nome del nuovo obiettivo per la trequarti: addio, il primo obiettivo di Furlani è diventato un calciatore che si è messo in mostra in un ...

La frecciatina del presidente del Villarreal, Fernando Roig , a proposito del prezzo di Samuelalto per i parametri del Milan, conteneva probabilmente un fondo di verità. Spaventato dai trenta milioni chiesti dal boss del Submarino Amarillo per il 'Robben nigeriano', infatti, ......con il Milan ma se non dovesse andare in porto l'affare ecco spuntare il nome del nigeriano del Villarreal Samuelche è però più caro rispetto a Pulisic. Sullo sfondo, ma nemmeno, il ...' Però se Maignan dovesse spararealto nelle richieste di ingaggio, l'estate prossima ... Se prendi un giocatore comeche sa saltare l'uomo, puoi prendere un centravanti di un certo ...

Chukwueze troppo caro Il Milan si fionda sul piano B | Top News Sportevai.it

L'attaccante spagnolo potrebbe arrivare per 12 milioni: al giocatore un contratto di quattro anni da circa 5 milioni. L'argentino vestirà ...Samuel Chukwueze rimane uno degli obiettivi centrali di questa sessione di calciomercato rossonera. Il 24enne nigeriano non precluderebbe l'arrivo di Pulisic e sarebbe un innesto ...