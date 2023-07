Christian Floris | lo speaker torinese vittima di insulti omofobi | “Mi hanno detto ‘sei un ri******* | un mezzo uomo Forte angoscia | mi fa soffrire che siano state ragazze giovani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Sembra che ogni giorno vada sempre peggio. Non una frase retorica, bensì la percezione che si ha scrivendo e leggendo quotidianamente notizie di questo genere. Questa volta siamo a Torino, in pieno centro città. Qui, come raccontato dal Corriere, lononché direttore artistico del Festival della Cultura di Alassioè statodi un episodio riprovevole. Dopo aver assistito al concerto di Marco Mengoni allo stadio Grande Torino (il 5 luglio scorso),si è spostato in centro per cenare con delle amiche. Una volta arrivato nel locale, si è diretto subito in bagno (unico, per uomini e donne). “Avevo bisogno urgentemente di fare la pipì ma era occupato – ha spiegato al Corriere -. Dentro c’erano due, sentivo le loro voci, ...