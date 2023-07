Choc in Vaticano | chi viene invitato dal Papa | godono comunisti e ong

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) La XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata in due sessioni distinte a ottobre 2023 e a ottobre 2024, partirà dal testo dell'Instrumentum Laboris in cui sono presenti alcuni dei temi più divisivi nella vita della Chiesa: dall'accesso delle donne al diaconato alla richiesta di passi concreti verso la comunità Lgbt e i divorziati risposati fino alla discussione su come essere più accoglienti con i migranti. Proprio per questoFrancesco, per la prima volta, ha aperto il Sinodo sulla sinodalità anche alla partecipazione, e al voto, di chi non è vescovo e di chi non è consacrato. Ci sta. Quello che desta sorpresa, e scalpore, è che tra gli invitati di Bergoglio si sia anche Luca Casarini, capo della ong Mediterranea Saving Humans, che ha utilizzato parole di fuoco contro il nuovo governo sul tema dei migranti sostenendo che "meglio pirati che ...