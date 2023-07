Chi salta a Mediaset | Pier Silvio scatenato | dopo D' Urso e Blasi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Il telemercato è stato scoppiettante e senza esclusione di colpi di scena. L'ultimo è stato l'addio di Bianca Berlinguer alla Rai per firmare un nuovo e più ricco contratto con. A proposito dell'azienda diBerlusconi, sono tanti i cambi emersi dalla presentazione ufficiale dei palinsesti. Il Biscione sta proseguendo la sua lotta al trash, limitandolo al minimo indispensabile: a farne le spese sono soprattutto Barbara d'e Ilary. Se Alfonso Signorini è riuscito a salvare per almeno un altro anno il Grande Fratello, che a settembre andrà regolarmente in onda su Canale 5 per chissà quanti mesi, non è andata altrettanto bene alla: l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi non ha convinto, soprattutto dal punto di vista degli ascolti, e quindi il ...