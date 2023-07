Chelsea | John Terry entra nello staff tecnico di Pochettino | “Felice di essere tornato a casa”

(Di sabato 8 luglio 2023) Nel nuovotargato, ci sarà spazio anche per. La leggenda del club, che dopo il ritiro dal calcio ha ricoperto ruoli nella dirigenza di Aston Villa e Leicester, farà parte dellodell’allenatore argentino. “Sonodiper lavorare nell’accademia e continuare il mio ruolo nel club” ha scritto su Instagram l’ex difensore inglese. Nei commenti, oltre ai tanti tifosi entusiasti del suo ritorno,ha ricevuto messaggi di incoraggiamento anche da ex calciatore dei Blues, come David Luiz, Kalou e Deco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

