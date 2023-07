Che fine patetica | la tendina rivoluzionaria “leva le tende”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilaria la pasionaria locataria si smonta da sola: “le”, la sfotte perfino il Corriere, organo woke della sinfonia “i giovani hanno sempre ragione e bisogna risolvergli la pena dell’X Factor“. Inteso come talent, che è sempre meglio che lavorare. La ricordate, la Rosa Park della Canadese? In aprile regalava un fremito di vitalità alla sinistra comatosa piantandosi davanti al Politecnico per una protesta così astrusa che nessuno ci capiva niente: lei farfugliava di caro alloggi, di equo canone universitario, di reddito di affittanza, ma era una chiara trovata per guadagnarsi i titoli, destinazione Montecitorio come tutti quelli che vogliono laurearsi all’università della vita senza studiare, per scorciatoie di marxismo Bignami e gnegnegne. Subito la truppa populista piddogrillina sciamava a fingere di dar retta alla poco più che ventenne, ...