Chatbot Indie: così proliferano le IA indipendenti che sfuggono al controllo delle (poche) regole Il Foglio

Il crescente fenomeno delle intelligenze artificiali indipendenti, sull'onda di ChatGPT, solleva interrogativi sulla trasparenza delle regole interne e le implicazioni di una totale autonomia ...It was revealed that A Girl With Glowing Earrings was the product of an artificial intelligence program that creates images from natural language prompts.