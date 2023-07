All Blacks etravolgenti nella prima giornata del Rugbydell'emisfero australe, quest'anno giocato con un calendario ridotto di tre turni per l'incombenza della Coppa del Mondo. Segnando 5 ...O, se preferite, All Blacks,, Wallabies e Pumas . 4 nazionali, 4 storie diverse. Partiamo dalla Nuova Zelanda. Gli All Blacks sono campioni in carica e arrivano al Rugbysulla ...... è stata infatti implicitamente smentita da Mark Robinson, presidente di NZ Rugby, che ha confermato come glicontinueranno a far parte del Rugbyanche dopo il 2025, ...

Championship: Springboks e All Blacks, una partenza super La Gazzetta dello Sport

Kurt-Lee Arendse scored a hat-trick among South Africa's six straight tries as the world champions steamrolled Australia 43-12 in the opening round of the Rugby Championship on Saturday. Australia ...They answered those while also resting several players who will have key roles in their match against the Springboks next weekend which likely will decide the winner of the Rugby Championship.