Centri estivi per bambini | la necessità che diventa lusso

(Di sabato 8 luglio 2023) AGI - Scuole, chiuse, asili nido off limits e nonni indisponibili: l'estate per chi ha figli troppo piccoli per essere autonomi può rivelarsi un incubo o più verosimilmente un salasso. Mediamente una famiglia che decide di mandare i propri figli in un centro estivo privato spende non meno di 140,50 euro per una settimana a orario pieno, mentre il prezzo scende a 95,80 euro per mezza giornata. Considerando che in Italia la pausa estiva delle scuole è di circa 12 settimane - rispetto alle 6/8 settimane in Germania, Francia o Regno Unito - e supponendo che i genitori, andando in ferie anche parzialmente sfalsate, riescano a coprire soltanto una parte di questo tempo, la spesa media da sostenere per le 8 settimane che restano non scende al di sotto dei 1124 euro, ma può arrivare anche a 2200 se i figli da sistemare sono due. I dati emergono da un'indagine condotta da Adoc e Eures che ...