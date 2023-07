Casoncelli | birra | ballo liscio e le grotte | il week-end in provincia

(Di sabato 8 luglio 2023) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tante feste, la “Casonselada” a Gazzaniga, la festa dellabelga ad Alzano, ilalla sagra roncolese a Treviolo e la nuova apertura delledelle Meraviglie. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 8 e domenica 9 luglio. ALBINO – Ad Albino riparte lo Spritz & Burger – Concerto per i 140 anni della Banda di Albino ALGUA – Al Perello giornata di musica e cultura ALMENNO SAN SALVATORE – “Estate in festa” ad Almenno San Salvatore ALZANO LOMBARDO – Allo Spazio Fase la festa dellabelga ARDESIO – Visite guidate ad Ardesio e ai suoi tesori – Borghi Montani: tesori culturali e identità da proteggere AVIATICO – Festa della montagna ad ...

La taragna alla Roncola, le sardine a Tavernola e i casoncelli a Gazzaniga: le sagre del fine-settimana BergamoNews.it

Ogni venerdì, nei mesi di luglio e agosto, Bergamonews vi condurrà alla scoperta delle sagre e delle feste di Bergamo e provincia. Nel cuore dell’estate sono parecchie le kermesse dedicate a piatti ti ...Sono numerose le sagre organizzate in Bergamasca nel mese di luglio. Fra gli appuntamenti spiccano la Taragna Fest a Roncola San Bernardo, la sagra dei ...