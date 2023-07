Caso Orlandi | squarciate le gomme dell’auto del fratello Pietro

(Di sabato 8 luglio 2023) Un atto vandalico in piena regola quello accaduto nella notte tra il 5 e 6 luglio scorso: ledidi Emanuela sono state: l’atto vandalico L’avvocato dell’, Laura Sgrò ha parlato di un atto voluto: “A nostro avviso si tratta di un’azione mirata. Le altre auto, infatti, non L'articolo proviene da Il Difforme.

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro trova le 4 gomme dell'auto squarciate. Il blitz nella notte Corriere Roma

L’auto di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela scomparsa a Roma nel giugno del 1983, è stata oggetto di una azione vandalica la notte tra il 5 e il 6 luglio scorso. Squarciati con una lama i quattro p ...Tagliate tutte le ruote dell'auto di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Potrebbe essere un'intimidazione collegata al caso Orlandi.