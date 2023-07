“Casanova Operapop” diventa un film

(Di sabato 8 luglio 2023) VENEZIA – “Nell’ambito delle proiezioni di mercato del Venice Production Bridge, in occasione della 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presenteremo ildello spettacolo “” realizzato con particolari tecniche cinematografiche, ben diverse dalle riprese di un normale spettacolo live. Anche il suono è stato curato in modo particolare e grazie al sistema 5.1 lo spettatore si ritroverà “immerso” nella magia di quella Venezia del ‘700 che raccontiamo”. Lo ha annunciato oggi Red Canzian sulla sua pagina Facebook. Poi ha aggiunto: “Ci piacerebbe premiare alcuni di Voi: i primi 50 che scriveranno, invitandovi ad assistere, nostri ospiti, alla proiezione delche avverrà il 2 settembre 2023, alle ore 16 in Sala Volpi, al Lido di Venezia. Appena pronti vi daremo tutte le indicazioni per ...

