Casamicciola | tre minori feriti nei pressi di una discoteca

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTresono rimastiin circostanze ancora da chiarire neidi unadi, sull’isola di Ischia. I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti all’alba. Secondo quanto appurato, le vittime sarebbero state colpite con un oggetto appuntito a gambe e braccia da sconosciuti. I motivi sono ancora da ricostruire. Indagini sono in corso per chiarire dinamica e identificare gli eventuali responsabili. Inon sono in pericolo di vita e sono in ospedale per le cure necessarie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.