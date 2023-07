, oltre che essere n.1 del ranking Atp e il più giovane giocatore tra i top 50, è anche uno dei volti più noti a Wimbledon: "Onestamente non sono sorpreso perché conosco le mie qualità. So di ...Nel 2020 lo scoppio della gomma del finlandese, a tre giri dalla fine,come un campanello d'... Il sorpasso capolavoro di Leclerc Tante polemiche dopo la prima vittoria in Formula Uno di......Piazzolla) Over the rainbow (Albert Harlem) Moon River (henry Mancini) Por una cabeza (... Il concerto 'Ciack si! Musiche da Film. Morricone & Friends" è nel calendario del Festival Val ...

Carlos suona la carica: ''Non vedo l'ora di giocare contro Matteo'' Tiscali

Carlos Alcaraz approda agli ottavi di finale di Wimbledon superando l’insidioso cileno Nicolas Jarry in quattro set (6-3 6-7 6-3 7-5 lo score) ma ...