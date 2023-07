Carcere di Poggioreale | Consipe | “Caldo e carenze acuiscono problemi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ledi personale di Polizia Penitenziaria e personale sanitario stanno mettendo a dura prova la tenuta del sistema penitenziario in molte carceri campane, come accade in quello più affollato d’Europa, il ‘G.Salvia’ di”. Lo denuncia, in una nota, Luigi Castaldo, segretario regionale del. Ilnapoletano, aggiunge, “che conta 2000 detenuti, 500 oltre la capienza tollerabile, è dotato di un esiguo personale sanitario, e le difficoltà operative per il già risicato personale di Polizia Penitenziaria, costretto in molte occasioni ad operare in urgenza per ricoveri ospedalieri fuori sede, mettendo in discussione la sicurezza interna del penitenziario partenopeo”. Il sindacalista ricorda che purtroppo “la stagione estiva acuisce le problematiche di salute dei ...