Caporetto in vista per la Russia | “Guadagni significativi” L' Ucraina sfonda

(Di sabato 8 luglio 2023) La controffensiva dell'ha ottenutodal punto ditattico» nell'area di Bakhmut ed è continuata in almeno altri tre settori della linea del fronte. A fare un nuovo quadro della guerra è l'Institue for the Study of War (Isw), che cita filmati che mostrano che le forze ucraine sono avanzate vicino ai villaggi a nord e a sud di Bakhmut, riprendendo il controllo di posizioni che erano state precedentemente perse. Funzionari militari hanno confermato il proseguimento delle operazioni offensive nella zona di Zaporizhia occidentale e lungo il confine tra gli oblast di Zaporizhia e Donetsk. Il ministero della Difesa russo e altre fonti russe hanno affermato che le forze ucraine hanno condotto operazioni offensive nella direzione della Kreminna lungo il confine tra Kharkiv e Luhansk. A 500 ...

Guerra in Ucraina, "guadagni significativi". Gli esperti anticipano la caporetto russa

