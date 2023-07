SILVERSTONE - "Bravo Carlos, bel sorpasso nell'ultima curva" . Così Charles Leclerc ha ironizzato via radio sulla mossa di Carlos Sainz , che ha superato il compagno dellapoco prima che i due iniziassero il giro lanciato nel Q1 delle qualifiche di Silverstone. Parole che arrivano dopo il malumore espresso dallo spagnolo, che, in seguito all'ordine di far ......FIA è partita dall'Aston Martin e Fernando Alonso ha voluto fornire il suo punto di vista sul... Aston Martin e. Ma anche solo vederci associati a questi due team per noi è incredibile. ...sull'Aurelia ieri tra Arenzano e Genova. A causa dei lavori al casello di Genova Prà il ...2023 Author Redazione Questa mattina al piano terra del Palazzo della Regione Liguria di Piazza de...

Caos Ferrari, scambio di accuse in radio tra Leclerc e Sainz durante le qualifiche Corriere dello Sport

SILVERSTONE - "Bravo Carlos, bel sorpasso nell'ultima curva". Così Charles Leclerc ha ironizzato via radio sulla mossa di Carlos Sainz, che ha superato il compagno della Ferrari poco prima che i due i ...Dopo il messaggio radio di Leclerc in Canada, ne spunta un altro, questa volta protagonista è il compagno Carlos Sainz, cosa è successo