(Di sabato 8 luglio 2023)

PARIGI (FRANCIA) - Una rivolta contro Kylian Mbappé, sogno di mercato del Real Madrid . È quella che secondo quanto trapela dalla Francia sarebbe in atto nel Paris Saint - Germain, dove alcuni ..., sei calciatori 'contro' Mbappé: anche Al - Khelaifi ha detto bastaSecondo RMC Sport, sei calciatori avrebbero 'trasferito' queste dichiarazioni direttamente al proprietario del, Nasser Al - ...Christophe Galtier, allenatore del, arrestato per discriminazione: sarà processato a dicembre - guarda EFFETTO CONTAGIO - E si teme un effetto contagio della protesta in tutta Europa. Sono ...

"Caos al Psg, 6 giocatori contro Mbappé: messaggi al patron Al-Khelaifi" Corriere dello Sport

Secondo la stampa francese l'attaccante è finito nel mirino dei compagni per alcune sue dichiarazioni: cos'è successo ...Le esternazioni del fuoriclasse francese non sono piaciute ad una parte dello spogliatoio del Psg: ecco cosa è successo ...