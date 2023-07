Canottaggio | CdM Lucerna 2023 | fuori in semifinale Covini Codato Peretti 18° nel singolo

(Di sabato 8 luglio 2023) Asi è conclusa la seconda delle tre giornate dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di. Una spedizione azzurra abbastanza scarna, con pochi equipaggi al via e risultati non troppo entusiasmanti anche quest’oggi.inil due senza composto da Paoloe Giovanni, che in matinata era riuscito con un terzo posto nei quarti a conquistare il penultimo atto della competizione. La, però, ha visto gli azzurri in netta difficoltà sin dalle prime battute ed è arrivato un deludente sesto posto e di conseguenza l’eliminazione dalla Finale A. NelRiccardoha terminato la sua prova con una diciottesima posizione assoluta. SportFace.

Francesco Cattaneo , direttore tecnico azzurro, ha diramato l'elenco degli atleti convocati per la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di. Appuntamento a Varese , al campo di regata di Schiranna, da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Di seguito la lista completa dei convocati: Niels Torre, Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Laura ...In Coppa del Mondo di, in svolgimento a Varese, il doppio assoluto di Luca Rambaldi e Matteo Sartori vince, al termine di una gara avvincente e combattuta, la medaglia d'oro davanti a Stati Uniti e Cina.

