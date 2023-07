Canoa velocità | Mondiali J U23 Auronzo 2023 | arrivano altre cinque medaglie per l’Italia

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Nella penultima giornata di finali deiJ/U23di, in corso addi Cadore,per: manca l’oro, ma in compenso ci sono tre argenti e due bronzi per gli azzurrini. Nel K2 500 Under 23 femminile argento per Sara Daldoss e Lucrezia Zironi in 1.41.92, seconde alle spalle delle magiare Reka Kisko e Janka Kiss, oro in 1.41.13. Medaglia di bronzo per le serbe Anastazija Bajuk e Dunja Stanojev, terze in 1.42.74. Nel K2 500 Under 23 maschile secondo posto per Francesco Lanciotti e Giovanni Penato, d’argento in 1.29.51, battuti solo dai magiari Bence Vajda e Tamas Szabo, primi in 1.28.85, mentre la terza piazza è dei tedeschi Tillmann Sommer e Jonas ...