Cani | pecore e cavalli | l’altra eredità di Berlusconi | c’è Peter | il cucciolo che lo aspettava durante il ricovero

(Di sabato 8 luglio 2023) Brambilla: tutta la famiglia ha una grande passione per gli animali, il loro destino non sarà un problema. Non solo, nelle scuderie anche tre, cinque agnellini e molti daini

Cani, pecore e cavalli, l’altra eredità di Berlusconi. C’è Peter, il cucciolo che lo aspettava durante il... Corriere della Sera

Ville, barche, società, quadri e non solo. Tra i vari beni mobili e immobili che Silvio Berlusconi lascia dopo la sua scomparsa ci sono anche i suoi amatissimi animali, comparsi anche nei suoi program ...