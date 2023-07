Cane chiede aiuto al passante | pastore tedesco salvato dall' amico dopo esser precipitato Il VIDEO virale sui social

... abbandonata sul ciglio della strada con i suoi cuccioli: il video su TikTok commuove il weberoe salva l' amico caduto nella botola Il breve filmato mostra il momento in cui un......pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati" Comel'art. ... arrestato Morso da un pitbull che tentava di aggredire il suo, ferito nell'area sgambamento ...... nel rispetto delle regole e di chi unnon lo ha. Tutti i presidenti dei Municipi hanno ... siquali siano le azioni poste in essere per sopperire alla carenza di aree'. Informazioni sull'...

VIDEO: Il cane chiede aiuto al passante per salvare l'amico caduto nella botola; immagini emozionanti iLMeteo.it

Stavano passeggiando l'uno accanto all'altro come due veri amici. Quando uno dei due cani è caduto all'interno di una botola. Una tragedia che, però, il pastore tedesco ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...