Canada | una missione tra affari e cultura per il Consorzio Prosecco DOC

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 luglio 2023) Recentemente, e per la prima volta, ilDOC ha aderito al Mural Festival di Montreal, uno degli eventi più animati e trendy della città, capace di attrarre in soli 10 giorni quasi 460.000 appassionati da tutto ile dagli Stati Uniti. Un festival dedicato alla street art che ha offerto alla versatilità delDOC l’originale occasione di connettersi alla creatività di talentuosi artisti canadesi. Sostenendo il Mural Festival, ildi tutela delDOC ha confermato la sua passione per l’arte, come testimonia il costante impegno a favore dellain ogni sua declinazione. In questo caso sotto forma di espressione artistica urbana. IlDOC ha aggiunto un tocco di raffinatezza e allegria alla ...