Campo di Mare Urta un flacone di acido con la bici | 14enne ustionato

(Di sabato 8 luglio 2023) Cerveteri – Quello che sarebbe dovuta essere un sereno pomeriggio con gli amici a due passi dal, si é invece trasformata in un incubo, il tutto a causa dell’solforico. Sfortunato protagonista della vicenda é un. Nelle scorse ore, mentre si trovava incletta percorrendo viale Mediterraneo, una delle traverse didi, il ragazzo hato undisolforico: a causa dell’impatto, ilé esploso il ragazzo si éalle gambe. A soccorerlo una passante sul posto: giunto sul posto, il 118 lo ha trasportato d’urgenza in ospedale ed ora il timore è che le ustioni possano diventare cicatrici permanenti. Sulla vicenda indagano i carabinieri. É ancora da ...

