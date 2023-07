Camion dello staff di Andrea Sannino si ribalta in strada | “Sono sconvolto”

...Alan Sorrenti che dal prossimo 14 luglio andrà ad arricchire la versione in vinile del disco...volte quando facevo il trasportatore di mobili e dovevo andare spesso in Francia col. Ricordo ...Sul posto sono arrivati i carabinieri insieme ai tecniciSpresal dell'Asl Cn1 per gli opportuni rilievi. Vignolo, operaio morto travolto da un. Una prima ricostruzione . I precedenti a ...Come si avvicina al mondospettacolo, però, si accorge che quel nome forse non è il migliore ... Dove, una mattina, vedono arrivare un, da cui vengono scaricate un centinaio di azalee. A ...

Camion dello staff del cantante Andrea Sannino si ribalta sulla Mingardina ilmattino.it

Il camion dello staff del noto cantautore napoletano Andrea Sannino, che ieri sera si è esibito in concerto a Camerota si è ribaltato finendo fuori strada.E' stato trasportato in codice giallo al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco ...