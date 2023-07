Camila Giorgi da sballo in pieno centro | la gonna è cortissima Video

Leggi su rompipallone

(Di sabato 8 luglio 2023) E’ una delle tenniste più apprezzate nel circuito e non solo per i risultati in campo. Anzi l’azzurra brilla soprattutto sui social. Stiamo parlando di, una delle più talentuose e soprattutto affascinanti tenniste nel circuito. L’azzurra mostra diversi alti e bassi quando entra in campo, ma fuori dal campo ‘è una forza della natura‘. Abbiamo avuto un ‘triste’ esempio della sua discontinuità in quel di Wimbledon, torneo che si sta disputando in queste ore in Gran Bretagna. Nello storico Slam l’azzurra era tra le più attese, soprattutto visto che proprio qui ha raggiunto uno dei migliori risultati (i Quarti di finale di qualche anno fa) maha deluso le attese. E le ha deluse eccome. La tennista di Macerata ha ceduto con un netto 6-2;6-4 nel match di primo turno contro la francese Gracheva. Un match tutt’altro che ...