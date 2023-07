Calciomercato Verona | doppio colpo dagli svincolati? Ci sono Destro e Saponara

Commenta per primo Illavora per mettere a posto il reparto d'attacco. Secondo Sky , sono due i nomi a parametro zero che stuzzicano il club scaligero. Da una parte si valuta Riccardo Saponara , mentre dall'altra ...Sarà quindi assente , così come Foti, in occasione di Roma - Salernitana (prima giornata) e Hellas- Roma (seconda giornata).Commenta per primo Il Como è vicino a chiudere la trattativa per riportare in Italia Oliver Albildgaard . Il danese di proprietà del Rubin Kazan l'anno scorso ha vestito la maglia dell' Hellase, come riportato da Sky , il Como è sulle sue tracce ed è pronto ad affondare il colpo.

Calciomercato Torino, stretta finale per Doig. Intesa col Verona vicina Toro News

Hien è l’obiettivo principale per dare al tecnico il sostituto di Demiral Il mercato dell’Atalanta è decimante entrato nei vivo e a Zingonia sono già arrivati Sead Kolasinac, Mitchel Bakker e Michael ...Alessandro Zanoli è richiesto dal Genoa che può garantirgli un campionato di Serie A per fare ulteriore esperienza.