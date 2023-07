Calciomercato Udinese | sfida al Genoa per Zanoli

(Di sabato 8 luglio 2023), i friulani si starebbero inserendo nella trattativa trae Napoli per AlessandroAlessandroè finito nel mirino dell’. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX i friulani starebbero sondando l’esterno del Napoli. Su di lui c’è anche l’interesse del, che è in fase avanzata di contatti con i campioni d’Italia.

Lucca è un nuovo attaccante dell'. Bakker e Kolasinac all'Atalanta, Frattesi va all'Inter, ... Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE DEL...L'exvanta 17 reti e 17 assist in 155 partite nel nostro campionato.Commenta per primo Dopo Apoel Nicosia e Cluj, Simone Scuffet è pronto per tornare in Italia e in quella Serie A che doveva vederlo fra i protagonisti assoluti dopo i suoi esordi con l'. Il portiere classe 1996 è a un passo dalla firma con il Cagliari.

Udinese, UFFICIALE: colpo Lucca per l'attacco | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Futuro ancora incerto per Roberto Pereyra. Come riportato da Il Gazzettino, il centrocampista argentino svincolato dall'Udinese è vicino all'accordo con una big ...L'Inter sta continuando a seguire attentamente la situazione di Roberto Pereyra, che recentemente è diventato un giocatore svincolato dall'Udinese. Secondo quanto riportato da ...