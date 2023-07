Calciomercato | Sky Sport UK | ' La Juve vuole Lukaku | contatti con il Chelsea'

(Di sabato 8 luglio 2023) Lantus avrebbe avviato icon ilper Romelu. La notizia è stata rilanciata da Skys News da Londra. L'indiscrezione sta facendo il giro dei social per quello che ...

La Juventus avrebbe avviato i contatti con il Chelsea per Romelu Lukaku. La notizia è stata rilanciata daSports News da Londra. L'indiscrezione sta facendo il giro dei social per quello che potrebbe rivelarsi davvero un colpo a sorpresa. Sempre secondo ii rumors inglesi, il Chelsea avrebbe rifiutato ...... 'Mi riprenderò ciò che mi è stato tolto' Dopo la conferenza, Di Francesco ha parlato aSport e ... Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE DEL...A confermarlo ai microfoni diSport è il ds del Frosinone Guido Angelozzi : 'Con Fabio Grosso abbiamo vissuto due anni bellissimi, ora ripartiamo con Di Francesco e spero di mettergli a ...

Sky - Milan, novità Scamacca: i rossoneri hanno proposto Origi al West Ham Milan News

Il ds del club neopromosso parla ai microfoni Sky: "Ho l'accordo col Frosinone per il maxi-scambio, attendo entro martedì gli ok di Marchizza e Harroui, altrimenti salta tutto". Sulle strategie: ...Un ritorno in casa Roma. Dopo le 25 presenze della passata stagione, le buone prove di Diego Llorente hanno convinto i giallorossi a puntare nuovamente su di lui. Operazione chiusa con il Leeds: sarà ...