Calciomercato serie A | maxi scambio Napoli | sul piatto due big per Milinkovic-Savic

(Di sabato 8 luglio 2023) Scippo d’oro alla Juventus, il futuro dinon è ancora scritto, trema Lotito! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Che la storia trae la Lazio sia arrivata ai titoli di coda sembra essere ormai chiaro, con un solo anno di contratto prima della scadenza e la volontà già espressa dal serbo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Commenta per primo Il Napoli è alla ricerca di un ricambio all'altezza di Di Lorenzo e pare averlo trovato. Si tratta di Marco Faraoni del Verona, 31 anni. Ancora non ci sono stati incontri ufficiali, ...Hojlund (LaPresse) -.itSecondo il 'Manchester Evening News', il ds dei Red Devils ... E qui può entrare in gioco un altro calciatore che invece approderebbe inA. Si tratta di Mason ...Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora inA IL TABELLONE DELFRANCESCO ACERBI all' INTER (dalla Lazio) L'Inter ha ufficializzato il riscatto di Francesco Acerbi ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

Il paragone è azzardato. Di Special One ce n'è soltanto uno. Per buona pace di tutti. Anche per il patron del Trapani calcio Valerio Antonini che, nel corso della conferenza-stampa per la presentazion ...Aspettando l'ex patron Piero Camilli. Durante l'incontro di ieri l'altro, e nelle dichiarazioni post della sindaca Chiara Frontini, non è stato mai nominato, ma rappresentava ...