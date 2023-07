Calciomercato Sassuolo | preso il sostituto di Frattesi

(Di sabato 8 luglio 2023) Davideha scelto l'Inter, i nerazzurri l'hanno spuntato su una folta concorrenza, rendendo ancora più ricco ilnelle cui casse arriveranno circa 33 milioni, comil cartellino di Mulattieri, bomber ormai ex Frosinone che nello scacchiere di Dionisi potrebbe essere...

... Gagliardini al Monza, Brescianini dal Milan al Frosinone e Mulattieri al. Lucca è un ... Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE DELDIEGO ...Entro lunedì/martedì o si chiude o salta l'affare, ma dati i rapporti colcredo che una quadratura la troveremo'. 'Sto trattando un difensore forte. Defrel fuori portata' Frosinone che in ...Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di: - Edoardo PIERAGNOLO (classe '03, difensore): ceduto a titolo di prestito alla A. C. Reggiana 1919. - Filippo ...

Calciomercato Sampdoria, ritorno di fiamma per Ferrari: la valutazione del Sassuolo Samp News 24

Calciomercato Roma, il West Ham rifiuta lo scambio con il Milan per Scamacca Riflettori puntati sul nome di Gianluca Scamacca, reduce dal primo anno in Premier League con la maglia del West Ham. L’ex ...A margine dell'evento di presentazione del suo libro "Il mio calcio furioso e solitario", l'ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini ha commentato anche la trattativa che ha condotto l'ex ...