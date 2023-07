Calciomercato | Salernitana Piace l' ex attaccante del Milan Niang

Sul 28enne ci sono anche Las Palmas e Konyaspor PARIGI (FRANCIA) - M'Baye Niang nel mirino della. L'attaccante senegalese classe 1994, lasciato libero dall'Auxerre dopo la retrocessione in Ligue 2, piace ai campani che sono alla ricerca di un esterno d'attacco che possa fin da subito ......per primo Matteo Gabbia può lasciare il Milan in prestito in questa finestra diestivo. Sul difensore di Busto Arsizio si registrano gli interessamenti di Lecce, Frosinone eNapoli - Non del tutto convinto il sì di Dia alla domanda 'resti alla' . Tante voci disull'ex attaccante del Villarreal che quest'anno ha segnato 16 gol in Serie A e ha un prezzo di 25 milioni di euro. Tra i tanti club interessati c'è anche ...

Calciomercato Parma - La Salernitana non molla Sohm ed offre Coulibaly: le ultime pianetaserieb.it

Sul 28enne ci sono anche Las Palmas e Konyaspor PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - M'Baye Niang nel mirino della Salernitana. L'attaccante ...Dia: "Per il momento resto a Salerno" Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, resta un obiettivo concreto dei biancocelesti. Nella mattinata di ieri, il senegalese, ha svolto le visite mediche prop ...