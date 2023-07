Calciomercato Roma | ufficializzato un ritorno in difesa

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 8 luglio 2023) La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità. L’ASha confermato l’acquisto di Diego Llorente dal Leeds United a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. “Sono orgoglioso di poter continuare a far parte della famiglia giallorossa”, ha commentato Llorente. “Quando a gennaio ebbi l’opportunità di venire allanon esitai un istante e ancor meno in questi giorni di attesa. Ho sempre saputo che avrei fatto di tutto per restare, non solo per continuare ad appartenere a un club storico, ma anche per ritrovare i miei compagni e lottare ancora con loro e con i nostri tifosi per raggiungere i traguardi che meritiamo. Tutti insieme sono sicuro che possiamo fare qualcosa di grande”. Giunto allanella finestra invernale dello scorso mercato, Diego ha esordito nella vittoria casalinga contro l’Empoli, il 4 febbraio ...