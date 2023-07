Calciomercato | Roma Llorente in giallorosso fino a giugno 2024

(Di sabato 8 luglio 2023) Prestito secco dal Leeds, il difensore spagnolo con Mourinho anche nella prossima stagione- È ufficiale: Diegovestirà la maglia giallorossa nella prossima stagione. Il difensore spagnolo, si legge in una nota della, arriva con un prestito secco dal Leeds Unitedal 30

Giunto allanella finestra invernale dello scorso mercato, Llorente ha esordito nella vittoria casalinga contro l'Empoli, il 4 febbraio e ha collezionato 12 presenze tra Serie A ed Europa League.Leggi i commentias: tutte le notizie 8 luglio 2023Siamo a, zona Corso Trieste. La strada per la Serie A è ancora lunga, ma il presidente Gian ... racconta nella nostra intervista a.com. Come nasce l'idea di prendere il Vesta 'E ...

Zaniolo, dall'Arabia pronti 35 milioni: ecco quanto incasserebbe la Roma Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si scrive Sassuolo, si legge gioielleria. Da anni il club neroverde mette in vetrina i suoi talenti per venderli a peso d'oro. Un anno è l'estete di Locatelli, poi quella di Scamacca... Stavolta è sta ...