Calciomercato | Noa Lang firma con il PSV Eindhoven

(Di sabato 8 luglio 2023) Noaè un nuovo calciatore del PSV: il trequartista, che piaceva al Milan,con la squadra della Philips fino al 2028 Noaha trovato l’intesa con il PSV. Come riportato da Fabrizio Romano, il trequartista del Bruges, ha completato ieri le visite mediche e si prepara are un contratto fino al 2028. Il trequartista olandese è stato spesso accostato al Milan: prima nell’affare De Ketelaere la scorsa estate e poi a gennaio come possibile sostituto in caso di addio di Leao.

.it vi offre il match del 'De Grolsch Veste' tra Olanda e Italia in tempo reale. ... Bijlow; Dumfries, Geertuida, Van Dijk, Ake; Wieffer, de Jong, Simons; Malen, Gakpo,Lang. CT ...Le parole diLang, esterno olandese del Club Brugge, sulle intenzioni per il suo futuro. Tutti i dettagliLang, attaccante del Club Brugge, ha parlato del suo futuro dopo la sconfitta dell'Olanda contro la Croazia in Nations League. FUTURO ...Il vantaggio sembra resistere preannunciando una beffa clamorosa, ma al 96esimo, probabilmente nell'ultima mischia in area croata, il batti e ribatti premiaLang che dal limite batte un ...