Calciomercato Napoli | un titolarissimo andrà via nonostante gli apprezzamenti di Garcia

(Di sabato 8 luglio 2023) In casasi pensa al mercato estivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole avviare un ciclo vincente e per farlo è necessario programmare in maniera attenta così da non avere delusioni e possibili rimpianti. Uno dei calciatori che rischia di lasciareè l’attaccante Hirving Lozano. L’attaccante, infatti, ha il contratto in scadenza il L'articolo

...aprire una trattativa con ilper ingaggiare Piotr Zielinski. In tal caso poi la compagine partenopea potrebbe a sua volta mettere nel mirino Gaetano Castrovilli della Fiorentina.,...Ultime notizie- Giovanni Di Lorenzo ha appena concluso la prima stagione da capitano dei partenopei, alzando anche il trofeo della Serie A con la vittoria dello scudetto. E adesso si appresta a ...Milinkovic in azione con la Lazio (LaPresse) -.itAl momento, però, la Juventus ha un ... Gli interessi dele dell'Inter ci sono. Al momento, però, non si sono tradotti in offerte ...

De Laurentiis ha scelto il nuovo direttore sportivo del Napoli. E non è Sinicropi AreaNapoli.it

Notizie calciomercato – Kou Itakura potrebbe essere il prossimo acquisto del Napoli in difesa. Seguito dai partenopei, il giapponese sembra essere un profilo in linea con le valutazioni del club ...Il profilo di Silva piace anche al Napoli e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Kim, il quale ha deciso di lasciare gli azzurri per approdare al Bayern Monaco. Silva ha appena 20 anni ed è ...