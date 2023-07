Calciomercato Monza | asse con una big nelle trattative

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 luglio 2023) Migliorare il campionato, straordinario e davvero storico, dello scorso anno sarà una delle imprese più complesse da varare nella prossima stagione di Serie A. I brianzoli, al loro primo anno in massima serie, sono riusciti a salvarsi con larghissimo anticipo dopo aver attuato l’illuminato cambio in panchina che ha visto Raffaele Palladino arrivare al posto di Giovanni Stroppa, eroe della prima promozione nell’Olimpo del calcio italiano. In questa torrida estate, Adriano Galliani dovrà compiere l’ennesimo miracolo della sua carriera da dirigente attuando undelutile a confermare la categoria, magari divertendo il pubblico dei Bagai., anche Okoli in orbita Galliani: le ultime (Credit foto – Calcio Atalanta)Un’dicon una ...