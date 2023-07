Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Anche l’Arsenal su Fresneda”

Salernitana, c'è l'interesse per l'exe Torino, Niang: sul senegalese però c'è concorrenza all'estero M'Baye Niang potrebbe tornare in Italia: l'exe Torino è infatti finito ...Commenta per primo Noa Lang , accostato l'estate scorsa al, non giocherà in Serie A, almeno non nella prossima stagione. L'ala sinistra classe '99, infatti, ha firmato per il PSV Eindhoven , big del calcio del suo paese, l'Olanda.Altra idea americana per la Juventus dopo Tim Weah: occhi su un altro attaccante e duello di mercato colNegli ultimi tempi tanti attaccanti americani stanno venendo fuori , attirando l'attenzione di grandi club. L'esempio più fresco è quello di Timothy Weah, classe 2000 appena acquistato dalla ...

Calciomercato Milan – Chi è Isaksen: ruolo, dati e skills (VIDEO) Pianeta Milan

La sessione di calciomercato estiva è appena cominciata ma la dirigenza del Milan si è già attivata per concludere le prime operazioni.Il Milan ha diversi calciatori in esubero, ma si fatica terribilmente a cederli: il punto su Origi, Rebic, Ballo-Toure e De Ketelaere ...